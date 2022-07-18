Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda

18.07.2022 11:14
Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda

Gelen son dakika haberine göre Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi'nin bittiğinde ilçelerinin önemli bir değer kazanacağı söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 'Osmaneli-Bursa-Bandırma- Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi'nin bittiğinde ilçelerinin önemli bir değer kazanacağı söyledi.

Başkan Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, geçtiğimiz gün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılmak üzere Bilecik'e geldiğini hatırlattı. Törenin ardından Bakan Karaismailoğlu'na ilçelerinde yetişen karpuz hediye ettiğini, YHT Osmaneli Garı için kendisine taleplerini ilettiğini anlatan Başkan Şahin, olumlu yanıt alınca ilçesi adına teşekkür etti. Projelenin 20 Aralık 2024tarihinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Şahin, "Bakanımıza 1308 Osmaneli Belediye Spor taekwando ve karate takımlarımız çiçek verdik. Bakanımıza ilçemizin simge ürün karpuz hediye ettik. Sporcularımız ilçemize yapılacak Osmaneli YHT Garı için olur veren bakanımıza teşekkür ettik. İlçemiz Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı Projesi"nin bittiğinde önemli bir konuma gelecek" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Osmaneli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Osmaneli yakın zamanda Türkiye'nin parlayan bir ilçesi olma yolunda - Son Dakika

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