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Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı

12.02.2022 21:39

Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı

Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Osmaniye Belediyesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kişi ya da kişiler belediye binasının başkanlık bölümüne silahla rast gele ateş açtı. Saldırı sonrası silahlı saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belediye binasına gelen ekipler geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 1 merminin pencere camına bir merminin de pencere pervazına geldiği saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı

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Osmaniye, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye Belediyesi'ne silahlı saldırı - Son Dakika
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