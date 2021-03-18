Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kameralara yansıdı - Son Dakika

Osmaniye'de bir apartmandan bebek arabasının çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir apartmandan bebek arabasının çalındığı ihbarı üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Hırsızlığı gerçekleştirenin A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Çalınan araba bulunarak sahibine teslim edildi.
Zanlının bebek arabasını apartmandan çıkarma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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