Son dakika haberleri! Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın sonrası yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesi Gafarlı köyünde bugün ikindi saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede esen kuvvetli rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli, Kozan, Ceyhan, Feke, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana Orman işletme Müdürlüklerine ait yaklaşık 40 arazöz 5 iş makinesi ve orman yangın ilk müdahale ekipleri karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait 3 adet yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ın bizzat koordine ettiği yangın ekiplerin 5 saat süren çalışması sonrası söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonrası yaklaşık 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.