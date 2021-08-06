Son dakika haberleri! Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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