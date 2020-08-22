Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akçataş köyü Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Adana, Osmaniye, Sumbas, Kadirli ve Kozan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazözler ve iş makinelerinin de yönlendirildiği bölgede yangına müdahale edilirken, bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir ve Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu da bölgede yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor.