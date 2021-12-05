Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kızyusuflu köyü Haleplidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 arazöz, 3 iş makinesi, 2 itfaiye ekibi ve 40 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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