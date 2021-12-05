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Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü

05.12.2021 16:17

Son dakika haberler... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyü Haleplidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 arazöz, 3 iş makinesi, 2 itfaiye ekibi ve 40 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü
Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü
Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü
Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü

Osmaniye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü - Son Dakika


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