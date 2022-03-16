Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

16.03.2022 10:35
Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi: Osmaniye'de, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde Suriye'de bulundukları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren şahısların belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu O.S., A.H. ve Z.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şahısların jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

YORUMLAR
500
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI Son dakika haberleri! İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Osmaniye, Suriye, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağını asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:41:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement