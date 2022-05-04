Son dakika haberleri... Osmaniye'de dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

04.05.2022 16:45
Son dakika haberleri... Osmaniye'de dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Bülbül Deresi yatağına bir kedinin düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Ekipler, suda ıslanmış haldeki kedi yavrusunu merdivenle dere yatağına inerek çıkardı.

Havlu ile kurulanan, su ve mama verilen kedi, olay yeri yakınındaki anne kedinin yanına bırakıldı.

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Osmaniye, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Osmaniye'de dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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