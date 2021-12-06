Son dakika haberi... Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, ambulanstaki hasta ile 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Osmaniye 'de hafif ticari araca çarptıktan sonra devrilen ambulansta bulunan 1'i hasta 4 kişi yaralandı.

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