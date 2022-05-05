Son dakika haberleri: Osmaniye'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurnacı öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurnacı öldü

05.05.2022 00:58
Son dakika haberleri: Osmaniye'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurnacı öldü

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurna sanatçısı hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurna sanatçısı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı Emre Tıptaş (40) yaralandı.

Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Osmaniye'de düğünde 'maganda kurşunu' isabet eden zurnacı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Osmaniye'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden zurnacı öldü - Son Dakika
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