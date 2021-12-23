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Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

23.12.2021 17:11
Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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