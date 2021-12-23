Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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