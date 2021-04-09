Evden hırsızlık yaptıkları kamera kayıtlarıyla belirlenen çocuklardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bir evden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlenen 3 çocuktan 2'si tutuklandı.

İstiklal Mahallesi'nde apartman dairesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Polis, R.Ç (16), C.Ç (17) ve S.L. (14) olduğunu tespit ettiği şüphelileri Yeşilova Mahallesi'nde bir sitede yakaladı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.L. serbest bırakıldı, R.Ç. ve C.Ç. tutuklandı.

Şüphelilerin Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay'da da ikametlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Öte yandan, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlılardan birinin hırsızlık öncesi kılığını değiştirdiği, diğer zanlının ise daireye girme anı yer aldı.