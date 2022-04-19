Son dakika haberleri... Osmaniye'de gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı

19.04.2022 09:31
Son dakika haberleri... Osmaniye'de gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 3'ü av tüfeği 2'si tabanca olmak üzere 5 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 137kişiden 10'u tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet tüfek fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 18 adet tabanca fişeği, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 2 adet okey takımı ve bin 185 TL kumar parası, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 41 adet hint kenevir fidanı, 10,37 gram kenevir tohumu ile 3,89 gram esrar ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Osmaniye'de gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Osmaniye'de gözaltına alınan 137 kişiden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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