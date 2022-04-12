Son dakika haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı

12.04.2022 15:25
Son dakika haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 3'ü av tüfeği 4'ü tabanca olmak üzere 7 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tüfek fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet kurusıkı tabanca, 8 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet Zülfikar kılıç, 2 adet çalıntı cep telefonu, 4 adet ıstaka, okey taşları ve 110 TL kumar parası, 58 adet bandrolsüz sigara, 1 adet çalıntı tablet, 1 adet çalıntı bisiklet, 440 TL çalıntı para, 2 adet çalıntı demir korkuluk, 0,53 gram metamfetamin, 1,72 gram bonzai ile 452,9 gram eroin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Osmaniye'de gözaltına alınan 182 kişiden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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