Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Otomobiliyle Alibeyli Mahallesi'ndeki özel hastanenin önüne gelen R.A, aracından inerek burada bekleyen Ali K'ye (55) pompalı tüfekle ateş açtı.
Yaralanan Ali K, olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli R.A, çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.
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