Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

04.07.2022 14:51
Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Otomobiliyle Alibeyli Mahallesi'ndeki özel hastanenin önüne gelen R.A, aracından inerek burada bekleyen Ali K'ye (55) pompalı tüfekle ateş açtı.

Yaralanan Ali K, olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.A, çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.

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Kaynak: AA

Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastanenin önünde beklerken silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı - Son Dakika
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