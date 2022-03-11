Son dakika haberleri... Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

11.03.2022 11:24
Son dakika haberleri... Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 155 bin adet makaron ve 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 155 bin adet makaron ve 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 1- 28 Şubat tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest, 33'ü de ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 207 paket gümrük kaçağı sigara,7 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 6 bin 500 gram nargile tütünü, 133 bin 100 dal boş makaron, 22 bin 680 dal dolu makaron, 53 adet boş senet, 8 adet yazılı senet, 11 adet banka kartı, 1 adet sözleşme, 1 adet sahte 100 TL, 1 adet sahte 50 TL ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Osmaniye, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları - Son Dakika


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