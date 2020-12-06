Son dakika haberleri... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafeye ceza yazıldı - Son Dakika

Osmaniye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı faaliyet gösteren kafe sahibi ve 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi'nde bulunan bir kafenin açık olduğu ve iş yerinde Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada oyun oynandığı ve tütün ürünleri kullanıldığı belirlenen kafenin sahibi ve kafede bulunan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.