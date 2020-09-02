Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.B'nin, kurusıkı tabancaları, namlusunu değiştirmek suretiyle ateşli silaha dönüştürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kurusıkı, 1 namlusu açılmış kurusıkı tabanca, namlu yapımında kullanılan metal borular, matkap ve spiral makinesi ile açılmamış namlu ele geçirdi.
M.B. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:05 - Kaynak: AA
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