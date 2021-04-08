Son dakika haberleri! Osmaniye'de örtü yangınına neden olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen 2 dekar alanın zarar gördüğü örtü yangınına neden olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyü Çıplaklar mevkisinde başlayan örtü yangını kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında 2 dekar alan zarar gördü.

Jandarma ekiplerince yangına neden olduğu iddiasıyla H.Ç. yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.