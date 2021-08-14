Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. D-400 kara yolu Kırıklı köyü mevkisinde Ayşenur Yeksek'in kullandığı 80 AY 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan, araçtaki Medine B. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızının cesetleri, incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil, Osmaniye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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