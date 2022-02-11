Üye Girişi
Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu

11.02.2022 12:46
Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik jandarma ekiplerince rüşvet ve zimmet operasyonu düzenlendi.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik jandarma ekiplerince rüşvet ve zimmet operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Amanoslar bölgesinde A.K. isimli şahsın, izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini orman deposuna göndermesi gereken Hatay, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren odun kömür satış işiyle uğraşan kişilere para karşılığında sattığı belirlendi.

Operasyonu derinleştiren Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de A.K.'nin haksız olarak kazanılan paradan Orman İşletme görevlisi M.S. ile Ö.K. isimli şahıslara rüşvet verdiğini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili A.K., Ş.K., M.S. ile Ö.K. isimli şahıslar rüşvet ve zimmet suçundan düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında şahısların ev aramalarında 8 adet cep telefonu, 2 adet cd çantası, 2 adet tabanca, 2 adet laptop bilgisayar, 3 adet USB flash bellek, 1 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu
Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu

YORUMLAR
500

Jandarma, Osmaniye, Rüşvet, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Osmaniye'de rüşvet ve zimmet operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement