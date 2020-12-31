Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına taşınabilir cep telefonu şarj cihazı hediye etti.

Öner, yazılı açıklamasında, ilçede görevli 600 sağlık çalışanına taşınabilir şarj cihazı dağıttıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını karşısında büyük fedakarlıklar gösterdiğini aktaran Öner, "Vefakar sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve morallerini yüksek tutmak için hediyelerimiz ile teşekkür etmeye geldik. Sağlık çalışanlarımız en riskli grup olmalarına rağmen salgına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyor. Ne kadar teşekkür etsek az, kendilerine minnettarız." ifadesini kullandı.