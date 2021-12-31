Son dakika... Sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de yılbaşında piyasaya sürmek için sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı, 86 litre sahte içkiye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.M.G'nin yılbaşında piyasaya sürmek amacıyla sahte içki ürettiği bilgisini aldı.
Şüphelinin evine yapılan operasyonda 86 litre sahte içki ele geçirildi. O.M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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