Son dakika haberleri: Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması süresi içinde alkollü içecek satışı yasaklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması süresi içinde alkollü içecek satışı yasaklandı
11.12.2020 14:21
Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde market, bakkal ve gıda satışı yapan iş yerlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.
Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde market, bakkal ve gıda satışı yapan iş yerlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan karar duyuruldu. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışında bulunulmaması ve belirtilen iş yeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek satamayacaklarına dair bilgilendirme yapılması kararlaştırıldı.
Açıklamada, alınan karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı da kaydedildi.
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