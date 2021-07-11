Tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Heyik mevkisinde başlayan anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına, söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekip müdahale etti.

Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 300 dekar tarım arazisi ile 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.