Son dakika haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Hayriye Yiğen yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yiğen idaresindeki 80 DF 654 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı.

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