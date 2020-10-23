Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiye gözaltı
23.10.2020 15:50
Son dakika haberleri: Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda ikametlerinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, merkeze bağlı Tehçi köyündeki bir adreste uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı.
Bu kapsamda, R.P. ve M.P.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 41 adet uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.
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