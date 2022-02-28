Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 15 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 21- 28 Şubat tarihleri arasında 25 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 211.03 gram metamfetamin, 28.34 gram eroin, 4.60 gram bonzai, 1.08 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ve 4 bin dolar ile 9 bin 755 lira ele geçirildi. - OSMANİYE