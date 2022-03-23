Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

23.03.2022 10:34
Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 kişiden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 47 kişiden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 14- 21 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 516,31 gram eroin, 100 gram esrar, 471,88 gram sentetik uyuşturucu ile 26 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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