Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

25.04.2022 15:21
Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 18-25 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 16,72 gram esrar, 117,08 gram sentetik uyuşturucu, 86 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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