Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 18-25 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 16,72 gram esrar, 117,08 gram sentetik uyuşturucu, 86 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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