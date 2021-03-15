Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi yakalandı

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Ekipler uygulama ve operasyonlarda 20 şüpheliyi gözaltına alırken, 12 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 52 gram sentetik cannabinoid, 2 tabanca, tabancalara ait şarjör ve mermisi ele geçirdi. Öte yandan polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 239 kişiye toplam 235 bin 600 lira idari ceza uyguladı.

Son Dakika

Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

93. Oscar adayları listesi belli oldu

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş

Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi

Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak