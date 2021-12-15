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Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

15.12.2021 12:16

Son dakika haberine göre OSMANİYE'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise uyuşturucu madde ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise uyuşturucu madde ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde sattığı bilgisi alınan M.K.?nın adresine baskın düzenlendi. Operasyonda, M.K. ile birlikte ikamet içerisinde ki M.Ş., O.Ş., F.K., A.H. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeğin katılımıyla yapılan aramada ise 275 gram bonzai, 130 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 4 adet uyuşturucu hap, cep telefonu görünümlü hassas terazi, ruhsatsız silah, kurusıkı tabanca, 33 adet fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin 500 lira para ele geçirildi.

ARACINDAN SİLAH MALZEMELERİ ÇIKTI

Şüphe üzerine, ikamet önünde duran ve daha önceden silah ticareti, kaçakçılığı ve imalatı suçundan kaydı bulunan C.K.?ya ait hafif ticari araçta yapılan aramada ise 10 adet şarjör, 16 adet sürgü, 13 adet gövde olmak üzere silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif malzemeler ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.Ş., O.Ş ve F.K. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçu kapsamında işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.K. tutuklandı. İşlemleri tamamlanan C.K. ise detaylı soruşturma yapılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI
Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika


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