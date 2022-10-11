Son dakika haber | Deprem şiddeti bebek odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem şiddeti bebek odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de meydana gelen 5.1 büyüklüğünde ki deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE - Merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem şiddeti Kadirli ilçesinde bir evin bebek odasının güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyü olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye'nin tüm ilçelerinin yanısıra Adana ,Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinden de hissedildi. Depremin şiddeti ise Kadirli ilçesinde ki bir evin bebek odasında ki güvenlik kamerasına yansıdı.