Son dakika 3. sayfa: Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

- Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu Köyü'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu Köyü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve 1 yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.