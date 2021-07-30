Son dakika haberleri... Orman yangınına müdahale ediliyor (3) - Son Dakika

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan yangından zarar gören alanlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.