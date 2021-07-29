Son dakika haberleri! Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar görüntülendi

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar görüntülendi Osmaniye'nin Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları bugünde devam ederken yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar görüntülendi OSMANİYE - Osmaniye'nin Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları bugünde devam ederken yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi. Dün öğle saatlerinde Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı. Yangının ulaştığı köylerde jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi. Gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verilen yangın bölgesinde kardan ekipler sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangını tekrardan havadan müdahale edilmeye başlandı. Geniş bir alanda etkisini gösteren yangına çok sayıda ekip müdahale ederken yanan alanların bir kısmı drone ile havadan görüntülendi. Çalışmaların ara verilmeden devam ettiği yangında özellikle gece saatlerinde alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

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