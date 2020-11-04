Son dakika haberleri: Osmaniye'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, dün kente tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen eserler getirdiği iddiasıyla Sumbas ilçesinde yakaladığı E.E, D.G. ve R.A'nın işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Jandarma ekipleri, dün Sumbas ilçesinde E.E, D.G. ve R.A'nın bulunduğu otomobilde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik, haç figürlü objeler ve 379 sikke ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.
- Kaynak: AA
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