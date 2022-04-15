Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama

15.04.2022 18:07

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde emir düzeyinde infazcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde emir düzeyinde infazcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren ve devam eden süreçte Türkiye'ye geçiş yapan şahısların tespitine, deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başattı. Çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında örgüt içerisinde emir düzeyinde ve infazcı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 6 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da saklandıkları adreslerde kamufle hayat süren M.E., A.E., A.A. M., A.H., R.M. ile A.H. isimli şahıslar eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şahısların adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama

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Osmaniye, Suriye, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ'ın infazcılarına operasyon: 6 tutuklama - Son Dakika


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