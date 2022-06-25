Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama

25.06.2022 12:53
Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama

Son dakika haberler... Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat Polislerinin desteğiyle düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat Polislerinin desteğiyle düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli şahıstan 15'i tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadelede operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 22 Haziran günü operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle, daha önceden belirlenen 25 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 70 polisin katıldığı operasyonda ekipler belirlenen noktaları didik didik aradı. Operasyon genelinde 199.83 gram metamfetamin, 13.19 gram eroin, 5.72 gram esrar, 4.01 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 23 şüpheli şahısta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şahıstan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli şahsın da aranmasının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama - Son Dakika

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