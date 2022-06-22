Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

22.06.2022 08:57

Son dakika habere göre Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 20 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Osmaniye ve Adana'daki adreslerde bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli aranıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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