Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor

13.05.2022 12:33

Son dakika haberler: Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor Osmaniye'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele dahilinde kent genelinde uygulama ve denetim yaptı Denetimlerde Hayvan Hırsızlığı ve Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan cezaevinden tahliye olan Suriye uyruklu 2 şahıs sınır dışı...

Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor

Osmaniye'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele dahilinde kent genelinde uygulama ve denetim yaptı

Denetimlerde Hayvan Hırsızlığı ve Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan cezaevinden tahliye olan Suriye uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele dahilinde kent genelinde uygulama ve denetim yapıldı. Denetimlerde Hayvan Hırsızlığı ve Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan cezaevinden tahliye olan Suriye uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele dahilinde kent genelinde uygulama ve denetim yapıldı. 140 personelin katıldığı uygulama ve denetimlerde yabancı uyruklu şahısların barınabileceği metruk binalar ile yabancıların yoğunlukla ikamet ettiği bölgeler ve otogar kontrol edildi. 756 Suriye uyruklu şahsın sorgulandığı denetimlerde Hayvan Hırsızlığı ve Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan cezaevinden tahliye olan Suriye uyruklu 2 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilen şahıslar, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kilis Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

Kent genelinde yabancı uyruklu şahısların denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor
Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor
Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor
Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Osmaniye polisi kaçak göçmenlere geçit vermiyor - Son Dakika


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