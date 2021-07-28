Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınına ilişkin "İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Osmaniye'ye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan ve hala söndürme çalışmaları devam eden orman yangını ile ilgili olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Osmaniye Valisi Yılmaz yaptığı açıklamada yangının ilk bulgulara göre elektrik tellerinin birbirine temas ettiğinden dolayı çıktığını gören görgü tanıkları olduğunu belirterek "Şu anda Osnmaniye'de iki yangınımız var. Birisi burası diğeri ise Dereobası köyünde. Dereobası köyündeki yangın kontrol altına alınmak üzere. Orası kontrol altına alınınca oradaki ekipleri buraya yönlendireceğiz. İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

(Selçuk Şavran - Selçuk Kaya/İHA)