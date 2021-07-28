Üye Girişi
Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

28.07.2021 20:32
Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınına ilişkin "İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınına ilişkin "İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Osmaniye'ye merkeze bağlı Kazmaca köyünde çıkan ve hala söndürme çalışmaları devam eden orman yangını ile ilgili olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Osmaniye Valisi Yılmaz yaptığı açıklamada yangının ilk bulgulara göre elektrik tellerinin birbirine temas ettiğinden dolayı çıktığını gören görgü tanıkları olduğunu belirterek "Şu anda Osnmaniye'de iki yangınımız var. Birisi burası diğeri ise Dereobası köyünde. Dereobası köyündeki yangın kontrol altına alınmak üzere. Orası kontrol altına alınınca oradaki ekipleri buraya yönlendireceğiz. İlk bulgular yangının elektrik tellerinden çıktığı yönünde bir tespitimiz var. Çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

(Selçuk Şavran - Selçuk Kaya/İHA)

Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması
Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı 20:44 Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi PSV maçının kadrosuna aldı Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi 20:40 Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı 19:55 Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı 19:16 Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı 18:04 "Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 17:37 Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 17:12 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı Aslan mucize peşinde! Galatasaray-PSV karşılaşması başladı         
20:57
26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı 26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı         
20:43
Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth'un eşi Fenerbahçe'ye "Hayır" dedi! Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı         
20:00
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok         
19:46
Manavgat'taki orman yangınını yakından takip eden basın mensupları canlı yayında facianın eşiğinden döndü Manavgat'taki orman yangınını yakından takip eden basın mensupları canlı yayında facianın eşiğinden döndü         
19:16
Şehit ağabeyinin Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil         
17:40
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi         
17:22
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 21:02:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan orman yangını açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement