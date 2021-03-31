Vali Erdinç Yılmaz Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısını yineledi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan ve nüfusa oranla vaka sayısında artış gözlenen Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz tedbirlere uyma çağrısını tekrarladı.

Vaka sayısı 13-19 Mart'ta 100 bin kişide 198,52'den, 20-26 Mart'ta 100 binde 244,10'a yükselen kentte, salgına karşı alınan tedbirler Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetlendi.

Vali Yılmaz, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla sohbet etti, vaka sayısındaki artışa dikkati çekti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Yılmaz, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kovid-19'la mücadelede Dinamik Denetim Süreci'ni sahada uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, özellikle insan hareketliliğinin fazla olduğu bölgelerde denetimlere ağırlık verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi ancak hep birlikte başarabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla kurallara uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istiyoruz. Maalesef ilimizde vaka sayındaki artış devam ediyor. Hepimiz biliyoruz ki bunu durdurmanın tek yolu kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara istisnasız uyulduğunda bundan çok rahat bir şekilde kurtulacağımızı biliyoruz. Kuralları uygulamanın hiçbir zorluğu yok. Maskemizi takacağız, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu kuralları hassasiyetle uygulamak, bu mücadelenin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu artışın devam etmemesi için, ilimizde koronavirüsü bitirmek için bütün Osmaniyeli hemşehrilerimden bir kez daha kurallara sıkı sıkıya uymalarını, bu mücadeleye destek vermelerini talep ediyorum."

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