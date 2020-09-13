Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Düziçin'deki yangın bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Yılmaz'a incelemeleri sırasında Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı'da eşlik etti.

Osmaniye Valisi Yılmaz, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

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