Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Düziçin'deki yangın bölgesinde incelemede bulundu - Son Dakika

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yetkililerden bilgi aldı.
Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye Valisi Yılmaz, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Yılmaz'a incelemeleri sırasında Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı'da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 00:01 - Kaynak: AA
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