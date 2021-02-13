Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
13.02.2021 15:57
Son dakika gündem haberi... Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Osmaniye Devlet Hastanesinde aşısını olan Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada, aşının salgınla mücadeledeki önemine değindi.
Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı yaptırmayı ihmal etmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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