Son dakika haberleri! Osmanlıspor: 3-0 - Son Dakika

Son dakika haberleri! Osmanlıspor: 3-0

Son dakika haberine göre STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin TetikALTAY: Cihan - Erhan (Dk. 52 Murat), İbrahim, Cenk, Doğa, Yılmaz (Dk. 76 Segbefia), Putsila, Turgut Doğan, Tatos (Dk. 52 Tavares), Kerim (Dk. 76 Hakan), Paixao (Dk. 84 Yaser)OSMANLISPOR: Mele (Dk.

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STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

ALTAY: Cihan - Erhan (Dk. 52 Murat), İbrahim, Cenk, Doğa, Yılmaz (Dk. 76 Segbefia), Putsila, Turgut Doğan, Tatos (Dk. 52 Tavares), Kerim (Dk. 76 Hakan), Paixao (Dk. 84 Yaser)

OSMANLISPOR: Mele (Dk. 36 Ahmet)- Ali Ülgen, Mehmet, Tunahan, Ali Eren, Atakan, Blagojevic, Okan (Dk. 46 Mertan), Halil İbrahim (Dk. 76 İlhami), Todorovic (Dk. 76 Berkay), Ayuk (Dk. 87 Batuhan)

GOLLER: Dk. 15 Kerim, Dk. 32 Mele (Kendi kalesine), Dk. 47 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Murat (Altay), Mehmet (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'de 31'inci hafta mücadelesinde Play-Off potasında yer alan Altay evinde küme düşme hattındaki Osmanlıspor'u 3-0 mağlup ederek iç sahada 7'de 7 yaptı. Ev sahibi ekibin ilk golünü 15'inci dakikada Kerim atarken, konuk ekipte kaleci Mele 32'nci dakikada üzerine gelen topu elinden kaçırarak kendi kalesine yolladı. Altay'ın son golünü ise 47'nci dakikada Paixao kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 50 puana ulaşıp Süper Lig iddiasını korurken, 24 puanda kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Başkent ekibi kümede kalma umutlarını biraz daha azalttı.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor deplasmanındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için takımının başında yer alamadı. Altay'ın başında Yardımcı Antrenör Sebahattin Yenilmez görev yaptı. İzmir ekibinde sol bek Özgür Özkaya ise aynı maçta cezalı olmasına rağmen soyunma odasına girmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilerek kadroda yer alamadı. Altay'da kırmızı kart cezalısı Kappel, sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit de forma giyemedi.

7'nci dakikada Altay'ın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Putsila ceza sahasına ortaladı. Cenk'in gelişine vuruşunda top kaleci Mele'nin kucağında kaldı.

15'inci dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Tatos'un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Turgut Doğan'ın yerden ortasında ceza sahasındaki Kerim gelişine düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

32'nci dakikada Altaylı Erhan'ın sağ kanattan ortasında Osmanlıspor kalecisi Mele, üzerine gelen topu sektirerek kendi kalesine gönderdi: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

47'nci dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Tatos'un pasıyla sağ kanattan bindiren Turgut Doğan, yerden kesti. Kaleci Ahmet'in uzanamadığı topu arka direkte Paixao boş kaleye gönderdi: 3-0.

69'uncu dakikada Paixao sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.


- İzmir
Turgut Doğan, Osmanlıspor, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Osmanlıspor: 3-0 - Son Dakika Spor
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