Örenşehir Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otelin mutfak bölümünde dün saat 21.30 sıralarında elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışan 7 otel personeli dumandan etkilendi. Ayağına yangın tüpü düşen 1 çalışan da hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 8 personal ilçedeki hastanelere götürüldü. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. ( DHA )

Antalya 'nın Manavgat ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin mutfağında dün akşam çıkan yangında 7 çalışan dumandan etkilendi, biri de ayağına yangın tüpü düşmesi sonucu hafif yaralandı.

Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! OTEL MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGINDA 8 ÇALIŞAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

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