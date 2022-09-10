Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin mutfağında dün akşam çıkan yangında 7 çalışan dumandan etkilendi, biri de ayağına yangın tüpü düşmesi sonucu hafif yaralandı.
Yangın iftfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Örenşehir Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otelin mutfak bölümünde dün saat 21.30 sıralarında elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışan 7 otel personeli dumandan etkilendi. Ayağına yangın tüpü düşen 1 çalışan da hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 8 personal ilçedeki hastanelere götürüldü. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! OTEL MUTFAĞINDA ÇIKAN YANGINDA 8 ÇALIŞAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika