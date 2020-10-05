Son dakika haberleri | Otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'i öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'i öldü

Son dakika habere göre AYDIN'ın Didim ilçesine diş beyazlatma tedavisi yaptırmak için Kuzey İrlanda'dan gelen ve iddiaya göre kaldıkları otel odasında uyuşturucu kullanan3 turistten 1 yaşamını yitirdi, diğer 2'si hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'i öldü, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesine diş beyazlatma tedavisi yaptırmak için Kuzey İrlanda'dan gelen ve iddiaya göre kaldıkları otel odasında uyuşturucu kullanan3 turistten 1 yaşamını yitirdi, diğer 2'si hastaneye kaldırıldı. Bilinçleri kapalı olarak hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Kuzey İrlanda'dan 10 gün önce diş beyazlatma tedavisi için Türkiye'ye gelen Molloy Ritchie Charlesi, Deacglan Proınns Corson ve Aoron Edward Callaghan Didim'deki apart otelden 3 Ekim'de günlük oda kiraladı. İddiaya göre 3 arkadaş, kaldıkları odada uyuşturucu kullandı. İrlandalı 3 turistten Corson ve Callaghan, saat 03.30 sıralarında otelin önündeki otomobillerinde bilinçleri kapalı olarak otel görevlileri tarafından bulundu. Otel görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki iki İrlandalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kaldıkları odada yaptığı aramada ise diğer İrlandalı turist Molloy Ritchie Charlesi'nin cesedi bulundu. Charlesi'nin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından durumlarının ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Corson ve Callaghan'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Aydın Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Serkan Öncü de, "Tedavi altında olan İrlandalı gençlerin sağlık durumu iyiye gidiyor, hayati tehlikeyi atlattılar" dedi. Soruşturma başlatan polis, apart otelini iki görevlisinin ifadesine başvurdu.İrlandalı 3 arkadaşın Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde bir süre tatil yaptıktan sonra Didim'e geldikleri öğrenildi.

Öte yandan İrlandalı turistlerden Aoron Edward Callaghan'ın yakınları haberi almalarının ardından Türkiye'ye gelerek, durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldıkları da öğrenildi.


Son dakika haberleri | Otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'i öldü
Son dakika haberleri | Otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'i öldü

Uyuşturucu, Aydın, Didim, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Otel odasında uyuşturucu kullanan 3 turistten 1'i öldü - Son Dakika

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