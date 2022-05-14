Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü

14.05.2022 11:14
Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü

Son dakika haberler: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Deresi'ne henüz tespit edilemeyen otel tarafından havuz temizliğinde kullanılan kimyasalın akıtılmasıyla yavru balıkların öldüğü belirlendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Deresi'ne henüz tespit edilemeyen otel tarafından havuz temizliğinde kullanılan kimyasalın akıtılmasıyla yavru balıkların öldüğü belirlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje kapsamında kentin farklı noktalarındaki su kaynaklarından örnekler alınıp, incelemeler yapılıyor. Bu incelemelerde su kirliliğine, deniz ve akarsu biyolojisine bakılıyor.

Bu kapsamda 10 kişilik ekip, önceki gün Manavgat ilçesine gitti. Ekipler, otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Nehri'nden örnek aldı. Örnek alınan yere çok yakın noktada yavru kefal balıklarının yaşamını yitirip su yüzeyinde birikmiş halde olduğunu gören ekip, incelediği bölgede sorun tespit etti. Otel havuzlarının temizliğinde kullanılan kimyasalın nehre akıtıldığını belirleyen ekip, bunu tutanakla raporladı.Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık ölümlerini görünce üzüldüğünü, sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, popülasyonun böyle azaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Evrenseki çayının ağzında otellerden, muhtemelen yüzme havuzlarından gelen kimyasal suyun çaya karıştığını gördük. Kefal yavrularının bu suda öldüğünü gördük. Özellikle ekmeğini denizden kazanan otellerin buna dikkat etmesi lazım. Kıyı balıkları bu türden çaylarda büyür sonra denize açılır. Biz oradayken hemen kestirdik ama hangi otelden geldiğini tespit edemedik. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor."

Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü
Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Otellerden dereye akıtılan havuz kimyasalı nedeniyle yavru balıklar öldü - Son Dakika
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